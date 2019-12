Attualità Conservatorio, ecco il bando per partecipare alla “Cimarosa Young Sinfonietta” 18 dicembre 2019

Dopo il successo delle prime tre edizioni, il Conservatorio

«Cimarosa» di Avellino, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro, pubblica il

nuovo bando per partecipare al laboratorio ed entrare a far parte della «Cimarosa Young

Sinfonietta» del Conservatorio di Avellino diretta dal maestro Massimo Testa, docente

dell’Istituto.

Il laboratorio, anche quest’anno, si rivolge ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni che hanno intenzione di

mettere alla prova le proprie attitudini in un contesto orchestrale sinfonico e verrà istituito preso

il Conservatorio di Avellino per l’anno accademico 2019 -2020.

I corsi saranno completamente gratuiti, fatta eccezione di un contributo di 20€ annuali per

l’assicurazione obbligatoria di ogni allievo da versare sul conto corrente postale numero

13254834, intestato a Conservatorio statale di Musica «Domenico Cimarosa», indicando nella

causale del versamento il nome dell’allievo/a. La mancata osservanza delle modalità di pagamento

su indicate comporteranno la non ammissibilità alla frequenza.

«Il “Cimarosa” continua ad investire sui ragazzi proseguendo con convinzione nel laboratorio

didattico dedicato ai giovani orchestrali dagli 11 ai 18 anni che vogliono studiare con i nostri

migliori professori e diventare, negli anni, musicisti e professionisti. Si tratta di momento formativo

che consolida ulteriormente il rapporto con la città e la provincia, favorendo la crescita artistica

delle nuove generazioni», spiegano Luca Cipriano e Carmelo Columbro.

COME PARTECIPARE ALLE AMMISSIONI

Le ammissioni alle attività orchestrali avverranno al superamento di un esame che avrà luogo il 10

e 11 gennaio 2020 dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 18 presso il Conservatorio

«Domenico Cimarosa» di Avellino.

All’esame di ammissione per entrare a far parte della «Cimarosa Young Sinfonietta», potranno

partecipare tutti i ragazzi che hanno compiuto 11 anni e che frequentano le Scuole medie

inferiori e superiori, con particolare riferimento alle Medie con indirizzo musicale e ai Licei

musicali.

La commissione che dovrà giudicare l’ammissione degli allievi sarà formata da docenti individuati

dal direttore del Conservatorio.

Le domande dovranno pervenire presso la Segreteria didattica del Conservatorio entro l’8

gennaio 2020 esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo

segreteriadidattica@conservatoriocimarosa.org e per conoscenza (CC) all’indirizzo

cerimoniale@conservatoriocimarosa.org

La documentazione originale firmata, invece, potrà essere consegnata il giorno dell’esame di

ammissione. Per i minorenni, la domanda dovrà essere redatta e sottoscritta da entrambe i

genitori o dal tutore.

LA PROVA DI AMMISSIONE

La prova di ammissione sarà relativa agli strumenti contemplati nella compagine orchestrale

prevista. Gli allievi interessati dovranno presentarsi in relazione a uno degli strumenti quali flauto,

ottavino, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, basso tuba, sassofono, arpa,

percussioni, violino, viola, violoncello e contrabasso.

L’esame consisterà nell’esecuzione di uno o più brani scelti dall’allievo per una durata massima di

5 minuti, al superamento di una prova attitudinale atta ad individuare le qualità musicali,

l’orecchio e il ritmo, e nella lettura a prima vista dello spartito.

L’ammissione al laboratorio sarà subordinata al giudizio favorevole ed insindacabile della

commissione esaminatrice che dovrà constatare l’idoneità fisico-attitudinale dei candidati, e al

superamento del periodo di prova riservato ai candidati selezionati all’esame di ammissione.