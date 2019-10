Avellino Conservatorio Cimarosa, al via il laboratorio orchestrale nelle scuole dell’Irpinia 4 ottobre 2019

Il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino punta

nuovamente sui giovani che hanno intenzione di mettere alla prova le proprie attitudini in un

contesto orchestrale sinfonico.

Da oggi, 4 ottobre, e fino al 12 ottobre «La Cimarosa Young Sinfonietta – Incontra le Scuole».

Gli eventi rispondono ad un progetto di illustrazione e diffusione del Laboratorio Orchestrale a

cura del Cimarosa rivolto ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, studenti di uno strumento della famiglia

orchestrale.

Il laboratorio coordinato dal M° Massimo Testa si presenta con 7 appuntamenti in città e provincia

di Avellino. Per l’occasione la direzione musicale sarà condivisa dal M° Testa con il M° Veaceslav

Quadrini e con gli allievi del Corso di Direzione d’Orchestra del Cimarosa, a cura dello stesso M°

Testa. Nel ruolo di solisti al pianoforte si alterneranno Willima Antonio Taurasi e Luigi Gagliardi.

Solisti ai violini e all’oboe anche tra i migliori allievi della Sinfonietta. Il progetto sarà riproposto

per il 2019/2020. A tal proposito a breve sarà pubblicato il bando per le audizioni per partecipare

all’Orchestra, del quale il Conservatorio darà adeguata diffusione.

«Il Cimarosa è lieto di incontrare le future generazioni della musica in città e in provincia – ha

spiegato il M° Massimo Testa –. I ragazzi della Sinfonietta sono pronti a portare il loro esempio

di lavoro e dedizione per coinvolgere i loro coetanei in un fondamentale percorso formativo».

Il tour della «Cimarosa Young Sinfonietta» rientra negli appuntamenti del cartellone de “I

concerti di ottobre”.La quarta edizione del Laboratorio di avviamento alla pratica orchestrale,

promosso dal Conservatorio, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro, farà

tappa: venerdì 4 ottobre (ore 10.30) all’Istituto Comprensivo Statale “S. Tommaso-F. Tedesco” di

Avellino e alle ore 20.00 al Comune Di Montoro. Sabato 5 ottobre (ore 10.30) all’I.C.S.

Aurigemma di Monteforte Irpino; venerdì 11 ottobre (ore 10.30) all’I.C. Perna-Alighieri di Avellino, mentre alle ore 18.00 presso la Scuola Secondaria di I° Solimena di Avellino. Doppio

appuntamento anche sabato 12 ottobre: alle ore 10.30 presso la Scuola Media Statale E. Cocchia

di Avellino e alle ore 19.30 all’I.C.S. De Amicis – Masi di Atripalda.

«I giovani del territorio rappresentano una vera e propria risorsa che va valorizzata, per questo il

Conservatorio continua ad investire sui ragazzi dai 12 ai 18 anni proseguendo con convinzione in

questo laboratorio didattico che darà loro l’opportunità di studiare con i nostri migliori docenti,

così da diventare musicisti e professionisti – spiegano Luca Cipriano e Carmelo Columbro –.

Attraverso un momento formativo qual è La Cimarosa Young Sinfonietta, il Conservatorio si pone

anche un ulteriore obiettivo: avvicinare il «Cimarosa» alla città e alla provincia, dando

un’opportunità di crescita alle nuove generazioni».