Avellino Conservatorio Cimarosa, da domani esami e lauree online 18 maggio 2020

Il Conservatorio “Domenico Cimarosa”, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro, dà il via libera agli esami e alle lauree online. Il Consiglio Accademico ha licenziato il regolamento che disciplina le modalità per sostenere le prove a distanza attraverso l’uso della piattaforma Hangouts Meet, piattaforma già in uso da marzo anche per la didattica a distanza.

Dal 19 al 30 maggio si recupereranno gli esami di I e II Livello della sessione invernale (febbraio e

marzo), che erano stati rinviati a causa della chiusura dell’Istituto dovuta all’emergenza

epidemiologica da Coronavirus, oltre alle sessioni degli esami finali. Nel calendario esami sono

state confermate le prenotazioni che erano state fatte dagli alunni e in buona parte anche la

composizione delle Commissioni, già pubblicate prima della sospensione.

Dall’1 al 15 giugno, invece, si terranno anche le sedute di laurea.

Gli esami a distanza potranno essere svolti in tre forme diverse: orale, elaborato scritto, esecuzione

strumentale o vocale. Quanto alla modalità potrà essere sincrona oppure asincrona, con invio di

registrazioni audio/video.

«Il Conservatorio di Avellino, dopo la didattica a distanza, si prepara per la prima volta nella sua

storia ad affrontare anche questa nuova fase, necessaria per consentire ai nostri alunni di non

perdere tempo prezioso ai fini del loro percorso di studi. Grazie al corpo docenti il “Cimarosa” ha

fatto ogni sforzo per garantire al meglio gli standard formativi. Fase 2 si basa su due principi

fondamentali: sicurezza e flessibilità. Per questo abbiamo deciso di partire con gli esami online,

nella speranza di poter sostenere anche alcuni esami e laure in presenza già dalla metà di giugno»,

dichiarano il Presidente Luca Cipriano e il Direttore Carmelo Columbro.