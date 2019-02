Politica Congresso Pd: ecco le liste e i candidati irpini all’Assemblea Regionale 19 febbraio 2019

Renato Spiniello – Due liste a sostegno del sindaco di Poggiomarino Leo Annunziata, due in appoggio del deputato ed ex Sottosegretario alle Infrastrutture Umberto Del Basso De Caro e una per la dirigente scolastica Armida Filippelli. Queste le liste in campo per l’Assemblea Regionale della Campania del Partito Democratico. Si vota dalle 8:00 alle 20:00 di domenica 3 marzo.

Carmine De Blasio, Maria Luisa Guacci, Raffaele Vito Farese, Nunzia Palladino, Francesco Russo, Nadia Grassi, Ermando Zona (Nando), Silvana Acierno, Francesco Capuano, Romina Chiaradonna, Carmine Grasso, Pasqualina Benedetto, Nicolino Cerrato, Michelina Porcari, Giuseppe Guarente, Nerina Picariello, Tommaso Adamo e Chiara Marinelli figurano nella lista “Sinistra per il lavoro per Annunziata”. In supporto del candidato espressione del Governatore della Campania Vincenzo De Luca ci sono anche, seppur in una seconda lista, la Presidente del Pd irpino Roberta Santaniello e il numero uno dei Giovani Democratici Lorenzo Preziosi.

Alessandro Ciasullo, Consigliere Comunale di Ariano Irpino, guida una delle due compagini che supportano Del Basso De Caro. L’altra, invece, è capeggiata dall’ex Consigliere Comunale di Avellino Laura Nargi. Infine il tandem Festa-Vittoria a favore di Armida Filippelli.