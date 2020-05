Confindustria Avellino Giovani Imprenditori. Villano:”Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida”

Nell’ambito delle numerose iniziative di solidarietà promosse ed attuate da Confindustria Avellino, scendono in campo anche i Giovani Imprenditori.

Questa mattina la Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Maria Grazia Villano ha voluto testimoniare l’attenzione e l’apprezzamento per il lavoro svolto da chi sta combattendo in prima linea contro la diffusione del coronavirus, e presso la sala operativa del 118 dell’Ospedale Moscati di Avellino ha provveduto a consegnare e montare gli schermi protettivi sulle postazioni degli operatori.

Un piccolo gesto ma significativo, perché ha intercettato le reali ed effettive esigenze emerse dagli stessi operatori che potranno così continuare nel loro impegno e nella loro instancabile attività, in condizioni di maggiore sicurezza.

“ Volevamo essere concreti, conosciamo i tempi sicuramente più lunghi delle procedure in ambito pubblico e siamo intervenuti”- ha dichiarato la Presidente dei Giovani Maria Grazia Villano- .

“In questi mesi abbiamo tutti vissuto un’esperienza molto dura, sia dal punto di vista aziendale che personale per il distanziamento sociale, ma con grande coraggio e slancio intendiamo affrontare la ripresa. Come Giovani Imprenditori siamo consapevoli che ci troviamo e ci troveremo di fronte a scenari economici inediti che non trovano riscontro con precedenti esperienze, per questo dobbiamo impegnarci ancora di più. Insieme agli amici del Direttivo ed a tutti i colleghi del Gruppo Giovani , intendo lanciare un messaggio di speranza, come giovani ma soprattutto come imprenditori siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida con impegno e responsabilità, perché ora più che mai spetta a noi costruire il futuro del nostro territorio”