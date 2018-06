Provincia Confimprenditori Incontra, Pietra Montecorvino chiuderà la manifestazione 16 giugno 2018

In tutto il mondo è simbolo di napoletanità, cultura mediterranea e attaccamento alla propria terra Pietra Montecorvino, artista scelta non a caso per chiudere la manifestazione “Confimprenditori Incontra 2018” a Santo Stefano del Sole (AV), festa dedicata ai piccoli imprenditori che si terrà sabato 16 giugno in Piazza del Sole. Il concerto della cantante e attrice partenopea è sicuramente il momento più atteso del programma di sabato . Pietra Montecorvino proporrà l’interpretazione di brani originali e di grandi classici eseguiti in una fusion creativa tra lo stile tradizionale e le nuove sonorità mediterranee.

L’artista, resa famosa in tutto il mondo nel 2010 da “Passione”, il film del regista statunitense John Turtutto, era già molto conosciuta in Italia per i suoi numerosi album, per l’esibizione a Sanremo con il compagno Eugenio Bennato e per le interpretazioni teatrali accanto a Beppe Barra. Ancora prima, agli esordi della sua attività come cantante e attrice nel 1983, Pietra Montecorvino interpretò “Sud” nel film con Benigni e Arbore “F.F.S.S” , un inno allo spirito e al carattere meridionale che avrebbero segnato per sempre la sua carriera.

In occasione del concerto di sabato, di grande presa ritmica, la cantante partenopea si avvarrà della presenza di musicisti di grande spessore come Federica Sciola (batteria), Erasmo Petringa (violoncello e chitarra battente) e Daniele Brenca (contrabasso).