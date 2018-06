Confermato Di Maio ad Avellino: il vicepremier al fianco di Ciampi

Il vicepremier Luigi Di Maio sarà ad Avellino. La presenza del ministro al Lavoro e allo Sviluppo Economico è stata confermata per venerdì 8 giugno alle 11.30 in via Matteotti. Si annuncia un grande spiegamento di forze dell’ordine per gestire l’evento che di fatto chiuderà la campagna elettorale del Movimento Cinque Stelle con Vincenzo Ciampi candidato sindaco.

Di Maio si tratterrà mezzora: parlerà dal palco alla città e raccoglierà le istanze del territorio. I lavoratori di Ipercoop gli consegneranno un dossier, ma si annuncia anche la presenza degli operai dell’ex Irisbus di Flumeri. Nelle prossime ore il sindacato irpino si confronterà per organizzarsi al meglio in vista dell’appuntamento di venerdì. Sarà un’occasione importante per chiedere visibilità e attenzione anche per la nostra provincia. Si annuncia una massiccia presenza di giovani e lavoratori.