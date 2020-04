Attualità Confcommercio, vademecum per pubblici esercizi e altre attività 26 aprile 2020

La Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Avellino in riferimento alle prescrizioni stabilite nell’ordinanza n. 39 del 25/04/2020 – adempimenti previsti nel protocollo di sicurezza sanitaria che ne forma parte integrante – rende noto che è disponibile per i propri associati il Vademecum per i pubblici esercizi e pasticcerie, gelaterie, gastronomie, rosticcerie.

Si prende atto della buona volontà per semplificare le procedure in quanto le precedenti erano estremamente onerose e difficili da interpretare, però si evidenzia che la pubblicazione di un’ordinanza 30 ore prima della sua entrata in vigore, per giunta da applicare con giorno festivo intermedio, certamente crea disorientamento in tutti quegli imprenditori che ritenendo di non poter ottemperare alle precedenti prescrizioni, non si erano organizzati per la riapertura.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici al seguente numero 0825/781956 o scrivere ad una delle seguenti caselle di posta elettronica: avellino@confcommercio.it; segreteriaconfcommercioav@gmail.com .