Concorsone Regione Campania: a luglio il bando per 10mila posti 29 giugno 2019

Rimandata a luglio (molto probabilmente il 9) la pubblicazione del bando per il cosiddetto Concorsone della Regione Campania. A disposizione ci sono 10.000 posti per laureati e diplomati, da inquadrare rispettivamente nelle categorie “D1” e “C1”. Le figure professionali ricercate sono diverse: ragionieri, contabili, bibliotecari, docenti, assistenti sociali, avvocati ed altri.

La Regione, come spiegato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca ai microfoni di Radio Crc, ha deciso per il rinvio (la pubblicazione era stata fissata per il 28 giugno) per non essere poi obbligata alla mobilità, cioè a verificare in tutta Italia la disponibilità di personale della pubblica amministrazione, con il rischio di perdere il 20-30% dei posti di lavoro destinati ai giovani.