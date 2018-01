Politica Concluse le Parlamentarie cinquestelle: ecco quando saranno annunciati i risultati 17 gennaio 2018

“Le parlamentarie del MoVimento 5 Stelle si sono concluse.”

Il Movimento Cinquestelle annuncia sul blog di Beppe Grillo la chiusura delle votazioni. Non ci sarà la proroga preventivata per la giornata di domani.

“C’è stata una grande partecipazione – si legge – il voto si è svolto con regolarità e in sicurezza grazie alla verifica via sms di tutti coloro che hanno partecipato alle votazioni. Ci sono stati dei picchi di traffico soprattutto nella fase iniziale della giornata di ieri quando si è registrata una vera e propria corsa virtuale ai seggi di tutta Italia. Questo ha causato dei rallentamenti nell’accesso al sito, ma nulla di preoccupante visto che nella giornata di oggi l’afflusso è stato regolare e ben distribuito nell’arco della giornata. Il caos di cui blaterano i giornali invece non c’è stato. La proroga non è stata necessaria. La nostra è stata una prova di democrazia diretta online che non ha eguali per dimensione e importanza in tutto il mondo e ciò è stato possibile grazie all’associazione Rousseau che ha seguito i processi della votazione.”

I pentastellati annunciano anche che i risultati delle Parlamentarie “sono stati affidati a due notai che li custodiranno fino a domenica. Le liste definitive saranno annunciate questa domenica a Pescara” dove si svolgerà l’evento dal nome “Villaggio Rousseau -Programma di Governo 2018″.