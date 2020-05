Attualità Con la fine del lockdown torna l’inquinamento del fiume Sarno, il ministro Costa: “Attivato il Noe per i controlli” 6 maggio 2020

“Siamo in Campania e questo è il fiume Sarno: al primo giorno di allentamento dei divieti e di riapertura delle aziende sono ricominciati gli sversamenti. In tantissimi mi avete mandato queste foto e video, e vi ringrazio: l’ho sempre detto che sono i cittadini le sentinelle del territorio”. Così su Facebook il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

“Per questo, anche grazie alle vostre segnalazioni, subito ho attivato i Carabinieri del Noe per controlli e indagini in zona, indagini prontamente partite – continua l’esponente di Governo -. Confermo quindi che tutti gli enti preposti sono sul posto per controllare e per individuare il colpevole.

Come vi ho raccontato, in questo periodo di quarantena abbiamo monitorato, anche grazie all’attività dei Carabinieri e della Guardia Costiera, che ringrazio, lo stato delle acque e non possiamo tollerare che gente senza scrupoli riporti inquinamento e devastazione laddove la Natura stava riprendendo i suoi spazi. Dobbiamo lavorare ventre a terra per far sì che il Post-Covid sia diverso”.