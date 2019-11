Provincia Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro, il risultato raggiunto dai sindacati 15 novembre 2019

Di seguito la nota congiunta FAI-CISL, CGIL-FLAI e UILA:

Si è tenuto ieri presso la sede della Comunità Montana della Partenio Vallo di Lauro un incontro sindacale con i vertici politici e tecnici dell’Ente con all’ordine del giorno l’ultrattività, oltre le 156 giornate, per gli operai a tempo determinato. In un clima sereno e dopo una lunga disamina sulla gestione delle economie, si è raggiunto un’intesa per ulteriori 12 giornate di lavoro al personale precario. Questo risultato, sommato al processo di riqualificazione del personale a tempo indeterminato appena concluso e, in aggiunta alla volontà di avviare il percorso di riqualificazione anche per il personale precario, sicuramente è frutto di una particolare sensibilità di questa Giunta capeggiata dal Presidente Biancardi, che coadiuvato da uno staff tecnico ridotto ma altamente professionale e in aggiunta alla lungimiranza degli stessi che la concertazione e la condivisione dei processi con le parti sociali è un valore e non un problema, ci portano ad affermare che questo risultato si può definire ottimo. Restiamo in attesa di poter affermare che, anche in Comunità Montana Ufita ed Alta Irpina si siano raggiunti gli stessi risultati, alla luce delle economie giacenti e delle sensibilità dei loro Presidenti.