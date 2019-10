Provincia “Comunicando 2019”, i vecchi calcolatori in mostra al castello di Gesualdo 7 ottobre 2019

Un tuffo nel passato digitale con uno sguardo all’innovazione sostenibile. Questo il tema portante della mostra “Comunicando 2019” che aprirà i battenti il 12 ottobre presso il castello di Gesualdo.

L’evento, organizzato dal Vintage Computer Club Italia (VCCI) con il Comune di Gesualdo e la Soc. Coop. Guido, è un tuffo nel passato alla scoperta di uno dei momenti chiave della storia informatica, ovvero il ventennio a cavallo degli anni ’70 e ’80, che ha trasformato i “calcolatori” in “personal computer” e quindi in sistemi per le masse.

Durante la mostra sarà possibile vedere esemplari come la replica dell’Apple 1, il primo sistema realizzato da Steve Jobs e Steve Wozniak e che ha dato vita ad Apple, diversi PET, Amiga e il primo PC IBM che ha segnato la discesa in campo del gigante della tecnologica così come l’inizio dell’inesorabile ascesa di Microsoft.

I visitatori saranno accolti dallo staff e guidati attraverso un percorso che racconta non solo i personal computer ma anche il movimento socio-culturale e di mercato che si è sviluppato intorno ad essi, dando vita a una rivoluzione che ancora oggi è in continua trasformazione. Non mancheranno una serie di elementi divulgativi che consentiranno di approfondire le diverse tematiche, creando un’esperienza immersiva in cui i visitatori potranno sentirsi catapultati in una realtà che oggi è scontata ma che, nel periodo di riferimento, rappresentava una grande scommessa, una grande visione di chi voleva cambiare il mondo e che, tra successi e fallimenti, ci è realmente riuscito.

Un’occasione unica che evidenzia l’impegno del VCCI nel creare conoscenza intorno al significato profondo della rivoluzione digitale, partendo da un passato neanche troppo lontano, ma spesso già dimenticato.

Il contesto del castello di Gesualdo darà, inoltre, l’occasione ai visitatori di ripercorrere anche la storia del borgo, del suo territorio e, soprattutto, quella del Principe madrigalista Carlo Gesualdo.

L’apertura ufficiale, il 12 ottobre, sarà accompagnata dal convegno “Il percorso verso l’innovazione”.

Interverranno, alle 17.00:

Edgardo Pesiri, sindaco del Comune di Gesualdo

Fabrizio D’Aloia, iStarter equity partner & Venture Capitalist – Founder Microgame group

Paolo Cognetti, presidente Vintage Computer Club Italia

Michele di Foggia, consigliere del Comune di Gesualdo

Il convegno sarà moderato da Felice Pescatore, curatore della mostra.

L’esposizione sarà visitabile durante gli orari di apertura del Castello (ogni sabato e domenica, dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:00 e i giorni feriali, escluso il lunedì, su prenotazione al 3450459691 – Soc. Coop. Guido)