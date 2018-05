Provincia Comuni al voto: presentata la lista “CambiAMO Casalbore” 15 maggio 2018

Per le elezioni del Sindaco e del Consiglio del Comune di Casalbore del prossimo 10 giugno 2018, è stata presentata la lista “CambiAMO Casalbore”.

E’ una lista voluta e sostenuta da cittadini residenti e oriundi di Casalbore, da imprenditori, da professionisti, da ricercatori universitari, da associazioni e soprattutto da giovani. La lista già nel nome indica l’esigenza di un cambiamento necessario per invertire la tendenza al declino del paese. Il cambiamento viene inteso non come cieca rivoluzione ma come gesto di amore per contrastare la desertificazione demografica, imprenditoriale e culturale che sta colpendo le aree interne della Campania.

Il simbolo stesso della Lista racchiude in sé una missione. Infatti, le tre onde di diverso colore identificano i driver di sviluppo su cui si intende investire per creare opportunità e contenere lo spopolamento che per Casalbore, dall’Unità di Italia (1861) non era stato mai così grave.

La prima onda di colore azzurro indica la valorizzazione delle acque: Casalbore è stato sempre conosciuto come paese delle fontane e dell’acqua, una vocazione che in assenza di valorizzazione si è persa determinando finanche difficoltà di approvvigionamento nei servizi idrici.

La seconda onda di colore verde indica le risorse paesaggistiche, l’agricoltura e l’agroalimentare/gastronomia quale mix su cui puntare per lo sviluppo sia delle filiere produttive sia per l’attrattività turistica.

La terza onda di colore bordeaux indica le importanti risorse in termini di beni culturali e archeologici da valorizzare per aumentare la vocazione turistica del nostro territorio, su quest’ultima si erge un profilo urbano di Casalbore medioevale, che di per sé può divenire un fenomenale attrattore.

Sullo sfondo vi è il simbolo del Wi-Fi rappresentato da un sole nascente che, oltre a significare la speranza nel futuro, indica l’efficienza della modernità a supporto dei servizi al cittadino e l’importanza della digitalizzazione nella società e nell’economia 4.0 (quarta rivoluzione industriale). Nella Torre normanna si intravedono due stelle.

Le punte della prima stella rappresentano i 5 punti programmatici del cambiamento proposto: nuovi valori; sviluppo del territorio; benessere e coesione sociale; rigenerazione del territorio; nuovo protagonismo di Casalbore.

Le punte della seconda stella rappresentano i 5 valori cui dovrà ispirarsi l’intera azione amministrativa: trasparenza e partecipazione; merito e qualità; centralità del cittadino e delle imprese; solidarietà e senso della comunità; attenzione verso i giovani.

Il Candidato Sindaco è l’Ing. Pierfrancesco Resce mentre i 10 candidati consiglieri sono: Antonio Corso; Domenico De Matteis; Ermete Ignelzi; Filippo Lanni; Niki Leone; Antonio Pescatore; Fernando Petrone, Erminia Resce; Lucio Resce; Natascia Zullo