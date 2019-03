Avellino Comuni al verde? Ossigeno spiega come fare per conquistare finanziamenti europei 9 marzo 2019

Negli ultimi anni i finanziamenti europei e regionali hanno rappresentato le risorse più importanti nei bilanci di un Ente pubblico. Una sorta di salvadanaio a cui ogni Comune dovrebbe poter attingere per valorizzare il proprio territorio e migliorare la qualità della vita dei propri cittadini.

Venerdì 15 marzo, alle 17:30, presso la Chiesa del Carmine, il presidente dell’associazione Ossigeno, Luca Cipriano insieme all’avvocato tributarista e attivista dell’associazione Ossigeno Stefano Saveriano, metteranno al centro della loro discussione questi temi nell’incontro dal titolo «Conti in rosso. Comuni al verde», che vedrà la partecipazione di Armando Fizzarotti, esperto di Finanziamenti europei e responsabile di Noesis European Dave e Gianni Berardino, esperto di Finanziamenti regionali e Project Manager presso l’Università di Urbino.

L’incontro ha lo scopo di far conoscere meglio questi strumenti finanziari divenuti essenziali per privati e soprattutto Enti pubblici. Attraverso le esperienze che saranno raccontate dai relatori, entrambi impegnati da anni in questo settore, si vuol far comprendere l’importanza nel sapere sfruttare al meglio le opportunità fornite dall’Unione europea e dagli Enti territoriali.

«Mentre il dibattito cittadino degli ultimi mesi si è arrovellato senza costrutto sullo stato di salute dei conti pubblici e il totem del dissesto è stato agitato a mo’ di clava per colpire sistematicamente l’avversario politico di turno, Ossigeno preferisce offrire un punto di vista qualificato sui finanziamenti comunitari e regionali grazie al contributo di due super esperti come Armando Fizzarotti e Gianni Berardino – spiega Luca Cipriano – Imparare a gestire i fondi europei e territoriali, sfruttare al massimo le opportunità fornite da questi strumenti di finanziamento sarà fondamentale per immaginare un reale sviluppo futuro per la nostra città».

«L’obiettivo dell’incontro è quello di ribadire il concetto che il finanziamento è solo l’ultimo step di un percorso che ha come presupposto essenziale una visione, una idea progettuale del futuro – spiega Stefano Saveriano – Tale visione può permettere agli enti comunali, ormai non più in grado di autofinanziarsi, di poter accedere a strumenti finanziari anche partecipati con i privati, in grado di esaltare le eccellenze nonché di risolvere parte delle problematiche presenti sul territorio, impattando in maniera sostanziale e migliorativa sulla qualità della vita dei cittadini».

Armando Fizzarotti, 53 anni, ha lavorato dal 1996 al 2003 con BBJ Italia, società internazionale di studi, consulenza e assistenza tecnica su politiche e finanziamenti europei, appartenente al Gruppo tedesco BBJ AG. Ha operato come free lance nella redazione e nella gestione di progetti europei fino al gennaio 2006, quando ha fondato, insieme al socio Diego Mattioli, la Noesis European Development Consulting, studio di consulenza e assistenza tecnica per la progettazione, la gestione e il coordinamento di progetti comunitari, nazionali e regionali, di cui è attualmente amministratore.

Gianni Berardino, 46 anni, nato ad Avellino. Euro-Project Senior Designer. Coordinatore del gruppo di ricerca performingheritage.eu dell’Università di Siena e della research company PanSpeech srl. Esperto senior in europrogettazione, pianificazione e project management, innovazione ed entrepreneurship, attività di ricerca e processi partecipativi, in particolare nel campo delle nuove tecnologie, delle scienze sociali e della valorizzazione del patrimonio culturale. Ha collaborato, con l’Università di Siena, Firenze, Teramo, Urbino, Monaco di Baviera ed altre prestigiose università e istituzioni culturali europee. Attualmente è responsabile del progetto europeo Meat.Up.Ffire presso l’Università di Urbino.