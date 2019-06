Avellino In Evidenza Primo Piano Comune-Noi con Loro, Priolo revoca la convenzione per l’occupazione dei suoli e dei locali di via Morelli e Silvati 15 giugno 2019

Giuseppe Priolo, Commissario Straordinario del Comune di Avellino, ha revocato la convenzione con la onlus “Noi con Loro”, che per anni è stata guidata da Anna Maria Scarinzi, moglie dell’ex premier Ciriaco De Mita, per l’occupazione dei suoli e dei locali di via Morelli e Silvati .

Priolo giustifica tale decisione con la notizia di reato notificata a Palazzo di Città l’8 marzo 2019, emessa dal Gip Paolo Cassano contro la onlus e che dispone “la misura interdittiva dell’esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di anni uno, e della revoca di quelli già concessi e non ancora materialmente erogati”. Quindi, ricorda la nota della Regione, del 15 aprile, con cui veniva comunicata la cancellazione della onlus dal Registro regionale del volontariato.

Entrambi i provvedimenti – si legge nella delibera (qui per leggerla integralmente) – “precludono la prosecuzione delle attività in convenzione”. E ancora: “sono decaduti i presupposti essenziali per mantenere in essere la Convenzione.”

Così, con una delibera immediatamente eseguibile, il Commissario ha dichiarato decaduto l’atto e archiviato i rapporti con la “Noi con loro”.