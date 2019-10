Avellino Comune e Irpiniambiente, città più pulita: arrivano altre dog toilettes 17 ottobre 2019

Il Comune di Avellino e la società Irpiniambiente S.p.A. stanno provvedendo ad integrare la dotazione delle dog toilettes presenti in città con la installazione ulteriore 10 dog toilette nelle seguenti strade:

1) Largo S. Spirito nel parcheggio ingresso parco Manganelli

2) Via F.lli Troncone uscita parco Manganelli

3) Via Pedicini

4) Via Genovese

5) Via Papa P. IV Carafa

6) Via U. Leprino

7) Via Don G. Morosini

8) Via G. Di Vittorio

9) Via Acciani

10) Via Annarumma