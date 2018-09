Provincia Comune, in palio borse di studio per merito scolastico 10 settembre 2018

Se sei di Aiello del Sabato e hai sempre studiato con impegno, il comune ti premia. Ripagando, letteralmente, i tuoi sforzi. In palio borse di studio destinate a tutte le fasce d’età per l’anno 2017/2018: riceveranno le somme previste, se hanno i requisiti necessari legati principalmente alla votazione ricevuta, gli studenti che hanno conseguito la licenza primaria, quella di scuola secondaria di primo grado, il diploma di scuola superiore, la laurea triennale o quinquennale specialistica.

Le domande in questione, corredate da titolo di studio, dovranno essere presentate all’ufficio Protocollo del comune, entro e non oltre, il 12 ottobre 2018. Il progetto è stato fortemente voluto dall’amministrazione Urciuoli attraverso l’impegno del vicesindaco con delega all’istruzione, Sebastiano Gaeta.

Ecco i criteri di assegnazione delle borse di studio: aver superato gli esami di licenza primaria nell’anno 2017/2018 o quello di licenzia scuola secondaria di 1° grado con una valutazione in tutte le discipline di 10/10. Aver conseguito il diploma di scuola superiore nell’anno 2017/2018 con una valutazione non inferiore a 95/100.

Per scuola primaria e secondaria di 1° grado sarà la dirigenza scolastica locale a presentare l’elenco degli alunni da premiare per il rendimento scolastico.

Per i laureati la borsa di studio sarà riservata studenti che abbiano conseguito la laurea triennale con valutazione non inferiore a 97/100. Stessi parametri di valutazione, e quindi non inferiori a 97/100, anche per gli studenti della laurea specialistica.

Anche per quanto riguarda i laureandi ci sono delle prescrizioni di accesso alla borsa di studio: residenza presso il comune di Aiello del Sabato, conseguimento laurea in qualsiasi disciplina entro il 31 agosto 2018, aver conseguito la laurea con il miglior punteggio come da bando.