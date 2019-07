Avellino Commissioni e indirizzi di Governo: Consiglio Comunale convocato martedì alle 15:30 25 luglio 2019

Renato Spiniello – Come già anticipato al termine della Capigruppo riunitasi a Palazzo di Città, il Consiglio Comunale ad Avellino è stato convocato in via straordinaria per il giorno 30 luglio alle ore 15:30 per trattare in prima convocazione i seguenti argomenti: nomina della Commissione Elettorale, Costituzione delle Commissioni Consiliari ed esposizione delle linee programmatiche da parte del sindaco Gianluca Festa.

Proprio quest’ultimo punto all’ordine del giorno è stato oggetto di un lungo dibattito durante il vertice dei Capigruppo di venerdì. Su richiesta del riferimento consiliare del Movimento 5 Stelle, Luigi Urciuoli, e su parere favorevole del segretario comunale, Vincenzo Lissa, si è deciso che le linee programmatiche potranno essere emendate, ovvero i singoli consiglieri potrebbero decidere di avanzare delle proposte d’integrazione che ovviamente saranno messe ai voti.

Una novità rispetto allo scorso anno, inoltre è stato stabilito anche che esse devono essere approvate dall’Aula e non semplicemente votate per stabilire chi è favorevole e chi contrario. “La mia maggioranza è compatta – ha detto in ogni caso il primo cittadino – ovviamente sono pronto ad accogliere e ascoltare contributi da parte di qualsiasi consigliere, ma la questione è formale e poco conta rispetto alla stabilità della mia amministrazione”.

L’Aula si riunirà nuovamente il prossimo 5 agosto, per approvare gli equilibri di bilancio alla luce della diffida prefettizia.