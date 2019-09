Commissioni consiliari, emergenza climatica, aggressione a Giacobbe: parla il consigliere Spiniello

Renato Spiniello – “Finalmente dopo tante capigruppo è stato raggiunto un accordo ed è arrivata la fumata bianca sul tema commissioni. Ieri si è già insediata quella relativa al Bilancio e prossimamente si insedieranno le altre. Dal punto di vista del nostro operato cambia poco, visto che abbiamo ricevuto un mandato elettorale e dobbiamo operare a 360 gradi. Io avrò l’onore di far parte della I commissione Affari Generali, Decentramento, Contenzioso e Personale e dunque mi interfaccerò spesso con l’assessore Mazza, il vicesindaco Nargi, il segretario comunale Lissa e altri dirigenti. Si tratta di una commissione particolarmente attinente alla professione che svolgo da quasi dieci anni, ovvero quella di avvocato, e penso di poter dare un ottimo contributo sia da membro della commissione che del consiglio”.

Il consigliere comunale di maggioranza Mario Spiniello saluta con soddisfazione l’approvazione dello schema delle commissioni. L’avvocato, come detto, andrà a comporre la I commissione insieme ai colleghi di maggioranza Mirko Petrozziello e Giovanna Vecchione, al capogruppo della Lega Biancamaria D’Agostino e all’omologo del Movimento 5 Stelle Luigi Urciuoli. Prima convocazione prevista per mercoledì, quando dovranno essere eletti rispettivamente presidente e vicepresidente della commissione. “Successivamente – aggiunge Spiniello – faremo un cronoprogramma dell’attività da svolgere insieme agli altri consiglieri, siamo tre di maggioranza e due di opposizione ma mi auguro che non ci saranno distinzioni e che si lavorerà tutti insieme per il bene della comunità, della collettività e per essere da supporto fattivo all’amministrazione comunale”.

Sempre nella seduta di ieri è passata all’unanimità la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale, portata all’attenzione dell’aula da Francesco Iandolo di Avellino Più. “Si tratta di un’iniziativa lodevole – commenta Spiniello – non a caso io e altri membri della maggioranza, come i consiglieri De Simone, Preziosi e Iannuzzi e gli assessori Negrone e Mazza, eravamo presenti lunedì al dibatto che si è tenuto alla Chiesa del Carmine. Ciò testimonia che questa tematica sta a cuore al sindaco, al consiglio e all’amministrazione tutta. Tutte le proposte avanzate, anche dall’opposizione, saranno sempre valutate e anche approvate se, come avvenuto ieri, dovessero rilevarsi propositive e risolutive dei problemi che attanagliano la nostra città”.

Le due importanti fumate bianche sono arrivate a poche ore dall’aggressione subita dall’assessore Geppino Giacobbe, tuttavia la macchina amministrativa, proprio con l’intento di dare un segnale, ha deciso di non fermarsi.

“L’aggressione è stato un gesto vile da condannare e censurare sotto ogni punto di vista – sottolinea Spiniello – Tutti noi consiglieri gli siamo vicini in questo momento particolare. Quanto accaduto non ci deve però intimidire, certo dovremmo essere vigili e a tal riguardo le forze dell’ordine stanno già indagando e sembra che ci siano anche degli sviluppi nelle indagini. Episodi di questo tipo non si devono più verificare, tant’è che proprio mercoledì 2 ottobre è stato convocato un consiglio comunale monotematico sul tema. E’ da apprezzare comunque che l’assessore abbia ripreso già stamane la propria attività a Palazzo di Città”.