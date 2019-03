Politica Commercio libero, +Europa guida la protesta in Irpinia 1 marzo 2019

“Anche in Irpinia siamo pronti a sostenere chi lavora, chi fa impresa e chi, durante la settimana, non riesce a ritagliarsi uno spazio per i propri acquisti. Il provvedimento con il quale il M5S e Lega vogliono imporre la chiusura dei negozi di domenica è non solo classista e mortificante per lavoratori, imprenditori e consumatori, ma anche penalizzante per l’intero sistema economico che vive un momento di grave recessione economica”. E’ quanto dichiara Bruno Gambardella, componente dell’Assemblea nazionale di +Europa, in vista della manifestazione #LiberaSpesa che si terrà le prossime due domeniche di marzo, il 3 e il 10, in tutta Italia.

“Anche in Irpinia vogliamo manifestare la nostra totale contrarietà a quella che si va delineando come una mortificazione della libertà economica che crea disagio agli italiani che lavorano e che, nel breve periodo, avrà significative ripercussioni di carattere economico”, prosegue Gambardella.

“L’economia meridionale ha bisogno di un Governo che adotti provvedimenti che vadano nella direzione del sostegno della domanda, non della sua mortificazione; che favorisca l’apertura di nuovi cantieri per avere nuove grandi infrastrutture, non la loro chiusura; che sollecitino nuovi investimenti, non la chiusura delle aziende e degli esercizi commerciali. Anche ad Avellino – chiude l’esponente di + Europa – faremo sentire quanto i cittadini sono stanchi di un governo che ha fin qui prodotto sterile assistenzialismo, promesse irrealizzabili e provvedimenti dannosi.”