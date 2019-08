Alpi – Commercio e rilancio del centro storico, i bandi saranno pubblicati la settimana prossima. Lo assicurano gli assessori Laura Nargi e Germana Di Falco. “I tempi di presentazione del progetto decorreranno dalla data di pubblicazione degli stessi”, assicurano. Si è in attesa, in definitiva, di alcune risposte da parte della Regione Campania. Il quesito posto dagli amministratori di Piazza del Popolo è se, nei bandi, possono rientrare anche le attività commerciali in vita da più di 24 mesi.

Intanto, affermano ancora Nargi e Di Falco, “per garantire la massima qualità dei processi, stiamo lavorando a stretto contatto con l’ Autorità Urbana e con gli esperti in materia di Aiuti di Stato, per garantire a tutti trasparenza e affidabilità nelle procedure di presentazione, selezione, gestione e rendicontazione delle domande relative ai bandi per il rilancio economico del Centro storico di Avellino (Azione 3.5.1 e azione 3.7.1) di cui alle slides “Tavolo tecnico 23 agosto 2019″, già pubblicate”.