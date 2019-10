Avellino Commemorazione caduti ad Avellino: il programma del 2 e 4 novembre 30 ottobre 2019

La riunione di Coordinamento interistituzionale presso la Prefettura di Avellino ha stabilito che anche quest’anno il 2 e 4 novembre prossimi si svolgeranno, alla presenza del Prefetto Maria Tirone, le tradizionali cerimonie per le celebrazioni commemorative dei caduti e la ricorrenza della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

In tale occasione, le Autorità Civili, Militari e religiose interverranno per rendere omaggio ai caduti di tutte le guerre e per festeggiare la solennità del 4 novembre. La cerimonia del 2 novembre inizierà alle ore 9.50 con la deposizione

della corona alla stele ricordo intitolata ai caduti di tutte le Guerre nel cimitero di Avellino, dove successivamente presso la Chiesa Madre sarà officiata dal Vescovo di Avellino, S.E. Reverendissima Mons. Arturo Aiello, la Santa Messa in suffragio ai Caduti.

La manifestazione del 4 novembre prenderà il via alle ore 9.45 in Via Matteotti con lo schieramento della compagnia di formazione del 232° Reggimento Trasmissioni, al quale seguiranno l’afflusso e il posizionamento delle autorità, del Medagliere dei Combattenti e Reduci e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il Gonfalone della Città di Avellino, decorato con Medaglia d’Oro al Valore Civile e Medaglia d’Oro al Merito Civile, e il Gonfalone della Provincia.

Dopo gli onori al Prefetto di Avellino e rassegna del Reparto schierato, seguirà la cerimonia dell’Alzabandiera con la deposizione della corona e la Guardia d’onore al Monumento dedicato ai Caduti. La cerimonia dell’Ammainabandiera in Piazza Matteotti, prevista alle ore 17.00, chiuderà la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.