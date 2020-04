Economia Come trovare nuovi clienti nel 2020 1 aprile 2020

Mandare avanti un’impresa non è facile al giorno d’oggi, infatti bisogna fare i conti con una situazione economica non delle migliori. Il problema principale per le attività imprenditoriali, le aziende e i liberi professionisti è spesso la mancanza di clienti, in quanto risulta difficile ampliare il proprio bacino d’utenza.

Purtroppo la nostra società è cambiata molto rispetto a qualche anno fa, perciò per garantire un afflusso costante di clienti è necessario adottare strategie moderne e innovative. Innanzitutto è indispensabile essere presenti sul web, attraverso un sito web e possibilmente dei canali social, ad esempio una pagina Facebook o un profilo Instagram.

Dopodiché è essenziale ottimizzare il rapporto con le persone, far conoscere i propri servizi, offrire valore anche in maniera gratuita, per aumentare la propria reputazione e intercettare le richieste degli utenti. Ovviamente è importante offrire servizi adeguati, con un buon rapporto qualità-prezzo, ma è necessario curare anche la relazione con i clienti, stimolando le persone a lasciare recensioni che rafforzano il posizionamento.

Spesso il modello migliore è un sistema ibrido e multicanale, una struttura che consente di lavorare su più fronti allo stesso tempo. Ciò vuol dire avere un sito web, dei canali social ottimizzati e un rapporto stretto con i clienti. Tuttavia a volte ciò non basta, infatti la penuria di clienti può continuare a rappresentare un problema.

Il progetto di Quotalo per le imprese e i professionisti

Nata con l’obiettivo di aiutare le aziende, i liberi professionisti e gli artigiani, Quotalo è una piattaforma innovativa che offre un sistema efficiente per supportare chi fornisce servizi professionali. Si tratta di un portale web che mette in comunicazione la domanda con l’offerta, proponendo a imprese e lavoratori autonomi la possibilità di aumentare la propria visibilità online e trovare nuovi clienti.

Il sito web vanta un flusso di utenti elevato, con oltre 100.000 visitatori mensili e più di 2.500 richieste di preventivo al mese. Il sistema è piuttosto semplice, infatti basta registrarsi all’interno della piattaforma, per poi ricevere un traffico specifico in base alla propria attività professionale. In questo modo si possono offrire dei preventivi ai clienti che cercano servizi, per soddisfare le loro necessità e migliorare il fatturato.

Quotalo.it è ad oggi un portale molto apprezzato dai professionisti, con oltre 10 mila fornitori che hanno già aderito all’iniziativa. Tra i partner del progetto si trovano imprese e specialisti di vari settori, tra cui i lavori edili, l’idraulica, l’area legale, gli installatori di infissi e serramenti, chi gestisce eventi e persino le case di riposo. Le categorie di servizio sono veramente tante, con ampio spazio per ogni tipo di attività professionale.

In cambio di un costo ragionevole, Quotalo assicura un servizio efficiente e una visibilità elevata sul web, intercettando le esigenze delle persone che hanno bisogno di qualsiasi tipo di servizio. L’apprezzamento di imprese e liberi professionisti è forte, come si evince dalle recensioni positive lasciate sulla piattaforma, messe a disposizione dal portale per la pubblicazione in questo articolo.

“Buongiorno, siamo soddisfatti del vostro servizio e continueremo ad usare il vostro portale.” Maxima Porte e Finestre (Torino)

“Il nostro grado di soddisfazione fino a questo momento è positivo.” Perricci Serramenti (Verona)

“Ottimo servizio, mi trovo bene, molti potenziali clienti sono ricettivi e buona parte dei preventivi sono andati a buon fine … quindi tutto ottimo e positivo come il vostro servizio.” Emme G (Roma)

“Ci riteniamo soddisfatti sia per quanto riguarda la qualità delle richieste sia per la gestione dei rimborsi. Nell’ultimo mese abbiamo fissato l’appuntamento a quasi il 50% dei contatti arrivati.” Vivantech Serramenti (Como)

Come funziona Quotalo: i servizi della piattaforma

Quotalo è una piattaforma dove aziende e professionisti possono registrarsi, realizzando una scheda dettagliata in cui presentano la propria attività e i servizi effettuati. Il posizionamento viene realizzato insieme ai collaboratori del portale, per capire esattamente quali sono le specializzazioni e le richieste che l’impresa può gestire.

A questo punto il sito web smista le domande dei clienti, con un sistema che garantisce ai partner di ricevere soltanto utenti in target, grazie a un lavoro accurato di selezione delle richieste in entrata. Ciò permette ai professionisti di non perdere tempo, rispondendo subito a dei clienti realmente interessati e bisognosi di realizzare l’intervento. I contatti si possono gestire in maniera digitale, inviando il preventivo via email per ottimizzare il tempo a disposizione.

La piattaforma offre la possibilità di creare una vetrina virtuale, per migliorare la propria reputazione online e aumentare il fatturato, facendo crescere il numero dei clienti e amministrando un contatto diretto con gli utenti. Naturalmente bisogna offrire una risposta celere e un servizio di qualità, per riuscire a chiudere il maggior numero possibile di richieste.

Inoltre è importante invogliare i clienti a lasciare delle recensioni, giudizi che aiutano a migliorare ulteriormente il posizionamento e la reputazione. Quotalo propone un sistema che può integrarsi con qualsiasi altro sistema digitale, dal sito web aziendale ai canali social della propria impresa, favorendo il rafforzamento della presenza online e supportando professionisti e aziende a trovare nuovi clienti e migliorare il fatturato.