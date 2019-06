Magazine Come si sono evoluti i giochi da casino negli ultimi anni con l’arrivo dei casino online? 11 giugno 2019

I giochi da casino sono ancora molto apprezzati e molto ricercati in Italia, ma anche loro hanno subito un evoluzione grazie allo sviluppo tecnologico che negli ultimi anni sembra inarrestabile, vediamo come.

I giochi da casino dalla loro comparsa ad oggi, vediamo cos’è cambiato.

Le origini dei giochi da casi no è antichissima e risale addirittura al 1638, quando a Venezia si fondò la prima casa da gioco al mondo. Con il passare degli anni anche in Europa si iniziarono a diffondere i giochi da casino, ma bisognò aspettare fino al 1854 per vedere nascere il Casino di Montecarlo seconda casa da gioco nata in Europa. Bisognò aspettare fino agli inizi del 1900 per veder fondare gli altri casino che oggi conosciamo In Italia. Per giochi da casino fino a questo momento si intendevano i giochi più tradizionali tra i come la roulette, il blackjack e tutti gli altri famosi giochi da tavolo, ma non erano ancora presenti le slot machine che furono inventate solo alla fine dell’800 in America e ci misero qualche anno ad arrivare anche in Europa. Una volta arrivate le slot machine monopolizzarono subito l’attenzione dei giocatori che le elessero come regine dei giochi da casino. Oggi infatti in qualsiasi casino si entri le sale più popolate sono quelle delle slot machine ed il numero che se ne possono trovare è impressionante. Ma negli anni duemila con l’arrivo di internet e della rete anche i giochi da casino hanno subito un evoluzione inizialmente inaspettata, ma che poi si è trasformata in certezza.

Con i casino online cos’è cambiato realmente per i giochi da casino.

Il grande salto di qualità che hanno fatto i giochi da casino attraverso la rete è enorme, sono riusciti ad entrare nelle case della gente con dei veri e propri casino online. Questo ha cambiato il modo di percepire ed il modo di giocare a i giochi da casino e quindi la domanda è subito schizzata alle stelle tanto da far investire tantissimo sui giochi da casino nelle versioni online più che sui classici giochi da inserire nei veri casino ormai in netta difficoltà dopo l’avvento dei casino online. Un tempo l’offerta dei giochi da casino era limitata e se non ci si recava nei veri casino si poteva trovare poco nulla nei bar e nelle sale giochi. Con l’arrivo dell’online si è stati in grado di fornire una scelta di giochi da casino imbattibile ed abbinata alla facilità di gioco attraverso i dispositivi mobili oltre che alla possibilità di giocare quando si vuole ed in qualsiasi luogo è facile capire che i casino tradizionali oltre che alle sale giochi siano andati in difficoltà chiudendo molto spesso i battenti anche grazie alla battaglia per la lotta alla ludopatia che è in atto in tutto il territorio sia a livello regionale che nazionale. E’ addirittura possibile giocare ai tanti giochi da casino anche in versione live attraverso l’ausilio di telecamere collegate a veri e propri tavoli da gioco spari nel mondo così che anche i giocatori da casa si possano sentire in un a casa da gioco.

In somma tutto fa presagire che non siano finite qui le sorprese per gli amanti dei giochi da casino e vedremo nei prossimi anni quali novità saranno in grado di fornire gli operatori di gioco dopo tutti gli investimenti fatti fino ad ora.