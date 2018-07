Magazine Come scegliere i cerchioni migliori per la propria vettura? 26 luglio 2018

I cerchioni sono da considerare una delle parti più importanti in una vettura, poiché sono la struttura dove si appoggiano i pneumatici. Il tramite della macchina con l’asfalto.

Non si deve essere un fan di Fast and Furious per voler vedere sulla propria macchina dei cerchioni differenti da quelli di base. Dopotutto, se esiste la possibilità di acquistare dei cerchi differenti un buon motivo ci deve pur essere.

Se si è presa la decisione di ridimensionare o cambiare i propri cerchi per un fattore puramente estetico, è bene tenere a mente alcune cose. Una ruota potrebbe essere un semplice cerchio circolare in metallo per montare i pneumatici, ma invece porta gli stessi effetti di maneggevolezza sul comfort di guida e sulla sicurezza dell’auto; come la gomma che lo ricopre.

Acquistare da rivenditori affidabili

Fare acquisti online può essere un’esperienza scoraggiante, se non si ha un’idea chiara su cosa si vuole. Le marche e i modelli in commercio sono molti, e quindi è difficile prendere una decisione. Per chi ha l’imbarazzo della scelta, è bene rivolgersi ad un rivenditore affidabile e dotato di un centro assistenza dei clienti. In questo modo, si potrà avere tutto il supporto necessario ad acquistare il cerchio migliore per le proprie esigenze.

Oponeo.it, a nostro avviso, è senza ombra di dubbio un negozio online con un casto catalogo di opzioni tra cui scegliere (la pagina dei cerchioni, si può raggiungere a questo indirizzo: https://www.oponeo.it/cerchioni-in-lega). Il catalogo online, dove sono presente anche pneumatici e accessori per l’automobile e le motociclette, è dotato di tutte le più moderne tecnologie per offrire agli utenti un’esperienza di acquisto facile e sicura. Inoltre, è sempre presente un servizio di supporto online raggiungibile tramite telefono, mail e chat.

Quando si tratta di acquistare dei cerchioni o dei pneumatici per la propria vettura, è bene non lesinare sulla qualità. Infatti, sono da considerare questi due elementi come le scarpe di una persona. Importanti per camminare bene e avere un bon grip.

Verifica il sistema di montaggio

Montare una ruota non è proprio come calzare una scarpa, non si può semplicemente scegliere il look e la taglia. Il punto di montaggio sul mozzo della ruota può variare da produttore a produttore. In alcuni casi, alcune vetture possono avere tre, quattro o cinque alette per montare la ruota. Così come una diversa disposizione dei perni.

Per non avere problemi al momento del montaggio della nuova ruota, è opportuno verificare il sistema che i nuovi cerchioni utilizzano. Se è uguale a quello che si ha è sicuramente un punto a favore, altrimenti è meglio scegliere una soluzione che permetta di montare il cerchione senza problemi.

Verifica il diametro

Modificare il diametro delle ruote della propria vettura, può influenzarne le caratteristiche di guida e maneggevolezza. Sebbene questa cosa è ben risaputa, non tutti sono a conoscenza che queste “modifiche” possono anche influire sulla velocità della vettura e sui consumi. Questo insieme di dimensioni prende il nome di “diametro di rotolamento”. Si riferisce all’altezza complessiva della ruota, del pneumatico e alla distanza percorsa.

Molti tachimetri e contachilometri utilizzano la rotazione delle ruote per determinare la durata di un viaggio. Nei moderni cruscotti, le informazioni che si ottengono presuppongono che la circonferenza del pneumatico sia allineata alle specifiche originali del produttore.

Maggiore è il diametro del pneumatico rispetto all’originale, minore è la lettura del tachimetro. Questo, è dato dal fatto che una singola rotazione copre una distanza maggiore. Questo fatto, porta a scombussolare i dati che si leggono sul cruscotto della propria vettura. È bene far eseguire una modifica, per riuscire ad avere i dati allineati con le nuove caratteristiche della vettura.

Seguendo questi 3 semplici consigli, si potrà avere la possibilità di acquistare un cerchione perfetto per la propria vettura. In grado di far calzare nel migliore dei modi i pneumatici che si hanno o quelli che si andrà ad acquistare su un negozio online.