Magazine Come gestire il budget per vincere alle slot 13 dicembre 2018

I numeri del gioco d’azzardo indicano come in Italia il volume d’affari di questo settore sia molto prospero: in attesa dei dati del 2018 che sta per chiudersi, possiamo rifarci alle statistiche del 2017, anno in cui sono stati spesi 96 miliardi. Di questi, ben 49 miliardi sono ascrivibili al settore delle slot machine, fisiche e online come quelle che si possono trovare su https://www.leovegas.it/it-it/categoria/slot. Il grande successo delle slot machine è dato dalla dinamicità e dalla relativa facilità del gioco. Ma è tutta fortuna oppure ci sono delle strategie per aumentare i propri guadagni?

Per massimizzare i proventi delle vincite delle slot machine, i giocatori più esperti sono a conoscenza di quanto sia importante una corretta gestione del budget (regola che di base vale per qualsiasi gioco d’azzardo). Il primo consiglio riguarda, dunque, proprio questo aspetto: è importante imparare a investire il proprio denaro correttamente per aumentare le chance di vittoria.

Di seguito approfondiremo in che modo massimizzare i pagamenti delle slot, puntando sulla percentuale di restituzione e sul numero massimo di monetine giocabili, pur tenendo presente che le tecniche possono essere diverse anche in base al numero di rulli e linee, elementi determinanti per progettare la strategia più redditizia.

Le slot machine si presentano come strumenti piuttosto semplici ma in realtà sono molti gli elementi che possono determinare la vittoria o la sconfitta di chi gioca: tra di essi spiccano fattori quali il jackpot progressivo e i bonus. Le slot con jackpot progressivo sono notoriamente quelle che pagano di più, tuttavia bisogna capire come approcciarle con le tecniche corrette: infatti solo le giocate continuative possono aumentare le chance di vittoria. Passando ai bonus, invece, l’unica cosa da fare è cercare slot che offrano quelli più convenienti.

Posto che le slot machine, seguendo la filosofia che anima tutti i giochi da casino, sono progettate per far vincere e far perdere in modo del tutto casuale ma comunque tale da garantire un certo guadagno al casinò, un altro aspetto da tenere in conto è la percentuale di rimborso: ogni macchinetta, infatti, viene progettata per restituire una certa percentuale di quanto ha incassato e, anche se questo valore non è visibile, si stima che la percentuale si aggiri attorno al 75%. La tecnica utile per intuire le slot dotate di una percentuale di rimborso di alto livello (payback) è selezionare quelle con il taglio maggiore.

Altra soluzione utile per vincere di più, può essere quella di cambiare slot machine: gli esperti di statistica, infatti, ritengono sia altamente improbabile collezionare più vittorie di seguito giocando a una singola slot. Quando questa eroga una vincita a un giocatore è molto probabile che nei giri successivi lo faccia perdere. Il consiglio è dunque quello di insistere su una slot fino alla vincita per poi cambiare macchinetta.

Al netto di questi consigli ci si può tentare la sorte alle slot machine in maniera senz’altro più serena e più tattica rispetto a chi invece si approccia alle macchinette affidandosi esclusivamente alla fortuna, salvo poi rimanere scottato.