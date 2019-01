Cronaca In Evidenza Primo Piano Colto da un malore finisce con il camion in un bar: paura a Pratola Serra 7 gennaio 2019

Muore alla guida di un camion e finisce in un bar: paura a Pratola Serra. Per l’uomo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Molto probabilmente è stato colto da un infarto.

L’episodio si è verificato in serata a Pratola Serra, lungo la statale 371. Alla fine del lungo rettilineo, che attraversa il paese, il camion è andato diritto verso il bar Centrale. Fortunatamente il bar non era particolarmente frequentato e il mezzo, che ha fermato la sua corsa sotto la pensilina, non andava a velocità sostenuta.

Pronto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provato inutilmente a rianimare l’uomo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e verificare eventuali danni all’edificio.

I Carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per fare ricostruire la dinamica dell’incidente e fare luce fino in fondo sull’episodio che ha scosso la comunità irpina.