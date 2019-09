Coltivano marijuana: due arresti

di AnFan – I carabinieri di Ruvo del Monte hanno arrestato due irpini per coltivazione di piante di cannabis. Si tratta di un 54enne e un 41enne sorpresi ad annaffiare della marijuana in un fondo abbandonato. Il blitz è nato dopo alcuni giorni di appostamenti. I carabinieri erano sulle tracce dei due indagati da tempo.

Ne hanno studiato gli spostamenti. A insospettire gli investigatori proprio le continue visite in quel terreno isolato in località Cerrutolo.

I militari hanno sequestrato dodici piante di cannabis. E trovato concime e attrezzi agricoli che sarebbero stati utilizzati proprio per la coltivazione della marijuana.

Le piante erano in un appezzamento di terreno privato, non recintato e abbandonato. Nei prossimi giorni i due indagati dovranno essere interrogati. E avranno la possibilità di offrire la loro versione dei fatti.