Attualità Clown-terapia per gli ospiti della casa riposo “8 marzo” 28 dicembre 2018

Oggi pomeriggio dalle 16 si terrà la festa di Natale per gli Ospiti della Comunità Tutelare per non autosufficienti “Casa Riposo 8 Marzo” in via Percesepe ad Avellino. Quest’anno, per la prima volta in città, un progetto di Clown-Terapia, coinvolgerà gli Ospiti della Struttura.

I Clown Dottori dell’Associazione di Volontariato “La Rondinella” di Scafati, in occasione delle festività natalizie, saranno con lo staff di 8 Marzo a donare un momento prezioso di festa ed allegria agli Ospiti e ai loro familiari. L’evento ha lo scopo di proporre e far conoscere il progetto “Ascolto Interiore”.

I Clown Dottori, esperti nell’approccio con l’anziano, illustreranno agli Ospiti, ai familiari e a tutti coloro che vorranno partecipare, i benefici della terapia del sorriso. L’esperienza innovativa, promossa dai Coordinatori della Struttura, si propone come momento di discontinuità rispetto alla ordinaria degenza, attraverso l’effetto benefico del ridere, della fantasia, del gioco, delle emozioni positive e della musica.

Il pomeriggio si concluderà con un buffet per tutti i presenti, con la promessa di un nuovo appuntamento con “i nasi rossi”, perché “ridere non è solo contagioso ma è anche la migliore terapia”.