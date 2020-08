Politica Clemente Mastella martedì ad Avellino per presentare i “suoi” candidati 1 Agosto 2020

Clemente Mastella martedì ad Avellino per presentare i “suoi” candidati, con un appuntamento dal titolo: “Mai più periferia: lo sviluppo dell’Irpinia e delle aree interne nella regione”. L’appuntamento del 4 agosto avrà inizio alle 17 e si terrà presso il Viva Hotel.

“In poche settimane abbiamo promosso una lista di qualità e soprattutto competitiva sul vasto panorama politico locale”, spiega il segretario provinciale irpino di Noi Campani, Ciro Aquino, che aggiunge: “Siamo convinti che il rinnovamento debba essere applicato e non solo predicato. Per questo motivo, abbiamo scelto di dare fiducia a professionisti che si presentano senza timore per chiedere la fiducia degli elettori. Basta parole e proclami. Proveremo sul campo di essere rappresentativi delle istanze del territorio e lavoreremo ad un progetto integrato di crescita e sviluppo per la provincia di Avellino. Ciò è quanto mai necessario alla luce delle nuove opportunità offerte dal recovery fund e dalla nuova programmazione europea che partirà a gennaio”.

“Noi campani – conclude Aquino – si impegnerà al massimo per incidere sull’azione di governo regionale che spesso ha dimostrato scarsa attenzione per l’Irpinia anche a causa dell’assenza di un rappresentante in giunta della nostra provincia. Mai più ai margini, mai più periferia”.