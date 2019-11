Clan Partenio 2: indagato scarcerato. Dieci posizioni in bilico

E’ stato rimesso in libertà uno degli indagati coinvolti nell’inchiesta sul clan Partenio 2. Lo ha deciso questo pomeriggio il Tribunale del Riesame di Napoli. Giuseppe Durante era ai domiciliari, ad assisterlo l’avvocato Almerigo Pantalone.

I magistrati napoletani dovranno pronunciarsi sulle posizioni degli altri undici indagati. Al momento non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Oggi è l’ultimo giorno utile per un provvedimento di conferma delle misure cautelari (o di una eventuale attenuazione degli arresti). Durante era accusato di aver concorso in un episodio di usura legato a un prestito da 20mila in favore di un uomo che si sarebbe rivolto al Clan. Ma – come detto- oggi è tornato in libertà. L’ufficialità del provvedimento, relativo alle altre posizione, arriverà domani.