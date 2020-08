Calcio Eccellenza Sport Città di Avellino SSD, scelto l’allenatore: Iannuzzi in panchina 24 Agosto 2020

La Città di Avellino SSD comunica di aver individuato in Franco Iannuzzi la nuova guida tecnica della prima squadra per la stagione 2020/21. Nei campionati dilettantistici, Iannuzzi, vanta numerose panchine ottenendo la vittoria della Coppa Italia Dilettanti Campania 2002-2003 con il Solofra. Il tecnico ha allenato l’Eclanese, conquistando la promozione nel campionato di Eccellenza. Iannuzzi ha allenato anche il Carotenuto, vincendo il campionato di Prima Categoria nel 2016/17. La sua ultima esperienza è legato al San Tommaso, società con cui ha ottenuto la vittoria del campionato di Promozione nel 2018. Queste le parole del nuovo tecnico della Città di Avellino, Franco Iannuzzi: “Sono contento di ritornare ad allenare. Sono legato molto all’attuale proprietà che mi ha corteggiato per molto tempo. Ringrazio la famiglia Galluccio che mi ha stimolato per tornare in sella ad un progetto sportivo. Prima della loro chiamata avevo pensato di smettere con il calcio. Adesso ci sono tutti i presupposti per fare una buona stagione, covid permettendo. Puntiamo ad una salvezza tranquilla per questa stagione.”