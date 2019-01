Città di Anagni-Avellino, le pagelle di Irpinianews

di Claudio De Vito – Non sono bastati all’Avellino il solito De Vena puntuale (e anche sfortunato) in zona gol e Da Dalt al suo secondo assist consecutivo per avere la meglio del Città di Anagni. I biancoverdi hanno pagato l’incapacità di chiudere il match e la leggerezza difensiva che ha consentito a Cardinali di pareggiare i conti. Troppo molle capitan Morero nell’occasione che ha visto anche Viscovo prima uscire, poi rimanere nella terra di nessuno ed infine essere infilato sotto le gambe. Tribuzzi a corrente alternata non ispira la fase offensiva. Centrocampo impalpabile: Di Paolantonio compassato, Gerbaudo lezioso a tratti e Matute corre a vuoto. Poco da fare per Bucaro privato di Alfageme e con gli altri attaccanti non al top della condizione.

Città di Anagni-Avellino 1-1, le pagelle.

Marcatori: 14′ pt De Vena, 34′ st Cardinali.

Città di Anagni (4-2-3-1): Stancampiano 6.5; Contucci 6, Pralini 6, Ancinelli 6 (1′ st Cipriani 6), Bordi 6; Colarieti 6 (11′ st D’Orsi 6), D’Amicis 5.5 (42′ st Galvanio sv); Capuano 5.5 (16′ st Cardinali 6.5), Flamini 5.5, Pagliarini 5.5 (11′ st Tataranno 6); Gragnoli 5.

A disp.: Di Piero, Dolce, Pappalardo, Di Vico. All.: Paris 6.

Avellino (4-3-3): Viscovo 5.5; Betti 6 (43′ st Omohonria sv), Morero 5, Dionisi 6, Parisi 6; Matute 5, Di Paolantonio 5.5 (38′ st Mentana 5.5), Gerbaudo 5; Tribuzzi 6, De Vena 6.5 (16′ st Sforzini 5.5), Da Dalt 7.

A disp.: Lagomarsini, Buono, Rizzo, Falco, Dondoni, Capitanio. All.: Bucaro 6.

Arbitro: Scarpa di Collegno 6. Assistenti: Songia e Giordano di Alessandria.

Note: ammoniti 31′ pt Colarieti, 45′ pt Contucci, 12′ st Di Paolantonio per gioco scorretto, 20′ st Parisi per comportamento non regolamentare; angoli 2-4; recupero 1′ pt e 50′ st.