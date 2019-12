Cirpu, la modifica passa sul filo di quorum. Ma l’opposizione insorge

Le modifiche statuarie del Cirpu, il Consorzio Irpino per la promozione della Ricerca e degli Studi Universitari, passa con i voti della sola maggioranza. Dura poco più di un’ora la seduta di Consiglio Comunale di Avellino dell’antivigilia di Natale. Una vera e propria assise lampo, diversamente da quelle degli ultimi sei mesi d’amministrazione Festa.

Come detto, a votare è solo la maggioranza consiliare: 16 voti, compreso il capogruppo del Movimento 5 Stelle Luigi Urciuoli, più quello del sindaco. 17 in tutto. Votazione non valida per le opposizioni, fuoriuscite dall’Aula, secondo cui sarebbe dovuto venir meno il numero legale. Non del medesimo parere il segretario comunale Vincenzo Lissa. Una questione su cui si annunciano impugnative e ricorsi.

Per quanto riguarda le modifiche allo statuto, sempre le minoranze contestato la modifica integrale dello stesso, la nascita della figura del Direttore Generale e l’assenza dei pareri delle Commissioni. “Un aggiornamento normativo necessario” spiega invece Festa nel corso della sua relazione.

Non sarà l’ultima Assise dell’anno, in Aula, infatti, si tornerà già il 27 dicembre in prima convocazione o il 30 in seconda.