Politica Cipriano presenta la sua squadra: “Sei consulenti al mio fianco per rilanciare la città” 4 giugno 2019

Cinque irpini doc e una professionista dal curriculum internazionale. Tre uomini e tre donne. Tre professori universitari, un artista avellinese tra i più affermati in Italia, una dirigente pubblica di chiara fama, esperta in servizi sociali. Il candidato sindaco Luca Cipriano presenta la squadra in caso di vittoria al ballottaggio di domenica 9 giugno: sei consulenti, tutti a titolo gratuito, che hanno accettato di sostenere il suo progetto politico.

Si tratta della dottoressa Maria Luisa Pascarella, una delle professioniste più apprezzate nel mondo della sanità irpina, di Serena Angioli, super esperta in finanziamenti europei, di Luisa Bocciero, uno dei profili di maggiore competenza nel settore dei Beni culturali in Campania, del professore universitario e ambientalista Giovanni De Feo, del pittore e scultore Ettore De Conciliis e del professore della Federico II Gianfranco Urciuoli, esperto in infrastrutture, opere pubbliche e, soprattutto, sicurezza negli edifici scolastici.

Profili individuati con cura tra gli avellinesi di eccellenza nel mondo delle professioni, nell’obiettivo di affiancare il Sindaco e l’Amministrazione nelle scelte tecniche e strategiche dei prossimi anni. Una prima selezione della nuova classe dirigente che Cipriano ha intenzione di portare a Palazzo di città in caso di vittoria, coinvolgendo nei prossimi giorni anche altre professionalità espresse dalla nostra comunità.

“Sono sicuro – ha dichiarato l’aspirante sindaco – che con loro riusciremo a dare ad Avellino una marcia in più, il giusto slancio che merita la nostra città. Gli esperti lavoreranno al fianco del Sindaco ed in accordo con Giunta e Consiglio su tematiche specifiche”.

Consapevole delle difficoltà che vive Avellino, infatti, Luca Cipriano ha scelto consulenze in alcuni settori-chiave: “Ci sono diverse emergenze nella nostra comunità. La prima è sicuramente legata al fattore ambientale, sappiamo tutti che la città non gode di ottima salute da questo punto di vista. Altrettanto preoccupante, poi, è lo stato in cui versano molti edifici di proprietà comunale, in primis le scuole, sulle quali porremo l’attenzione maggiore. Ma Avellino ha bisogno anche di un po’ più di bellezza. Lo faremo con un occhio privilegiato sulla cultura e l’arte in generale. Ultimo, ma non per importanza, sarà il settore legato all’assistenza sanitaria in città. Tutto questo, per un Comune che ha sfiorato il dissesto, sarà possibile solo riuscendo ad attingere ai finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea. Credo dunque – ha concluso il candidato Cipriano – di aver scelto la squadra migliore, la squadra giusta per Avellino e con loro al mio fianco sono sicuro che non potremo che fare bene per ridare dignità alla nostra città”.