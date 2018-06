Politica Primo Piano Cipriano presenta i primi due assessori: “Persone normali con competenze eccezionali” 5 giugno 2018

“Persone normali con competenze eccezionali”. Con queste parole il candidato sindaco di Mai Più, Luca Cipriano, ha presentato stamane i primi due candidati alla carica di assessore.

Si tratta di Luisa Bocciero e Andrea Giorgio, a cui in caso di vittoria dell’ex numero uno del teatro Gesualdo andrebbero rispettivamente le deleghe a Pubblica Istruzione e Innovazione. Due figure di spicco di avellinesi che hanno fatto carriera nel mondo universitario e imprenditoriale, maturando negli anni grandi competenze in settori strategici per il governo della città.

“Alla città serve una giunta autorevole per recuperare il tempo perso e ridurre il gap con le altre realtà regionali – annuncia Cipriano – Avellino ha già pagato un prezzo troppo alto per amministratori incompetenti. E’ ora di avere esperti autorevoli e pragmatici, persone pronte a risolvere i problemi con idee e competenze. Avellinesi che amano e conoscono la città. E che per merito e competenza hanno l’opportunità di essere nominati in una giunta.

Ho deciso di affidare due tra i settori più strategici per realizzare la nostra idea di città a due professionisti di chiara fama le cui competenze sono riconosciute in ambito regionale – continua l’alfiere della civica Mai Più – La Pubblica istruzione per me è un argomento centrale per il futuro di Avellino e interessa 15 mila giovani che ogni giorno transitano per Avellino e devono poter contare su un assessorato in grado di risolvere i grandi temi che da anni imbrigliano il mondo della Scuola come quello legato all’edilizia scolastica.

L’altro settore, quello dell’Innovazione, dovrà affrontare tutti gli aspetti legati all’Agenda digitale, quell’insieme di processi che dovranno portare all’innovazione tecnologica di infrastrutture e servizi al cittadino. Sono sfide che vanno raccolte e vinte. Sono le sole che possono rilanciare concretamente la città e permetterle di raggiungere, in tempi brevi, quegli standard che altrove in Campania sono condizioni di partenza acquisite.

A riprova della mia totale autonomia di pensiero e di azione che, statene pur certi rimarrà prerogativa anche dopo la mia elezione a sindaco della città di Avellino, ho deciso di coinvolgere due professionisti di altissimo profilo che, con la loro storia di professori universitari e imprenditori di successo, hanno ampiamente dimostrato di possedere qualità amministrative e strategiche – conclude Cipriano – Quelli di Luisa Bocciero e Andrea Giorgio sono due nomi autorevoli, riconosciuti e accreditati in ambito regionale che, sono più che convinto, saranno in grado di imprimere una svolta in settori strategici per la macchina amministrativa”.