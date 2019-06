Politica Cipriano completa la squadra con Alessandro Dal Piaz, l’architetto avellinese tra i più esperti di urbanistica 5 giugno 2019

Luca Cipriano completa la squadra di Governo. Il candidato sindaco del centrosinistra, sostenuto dalle liste di Mai Più, Avellino Più, Partito Democratico e Laboratorio Avellino, questa mattina ha presentato il Professor Alessandro Dal Piaz. Si tratta di uno dei massimi esperti di Urbanistica a livello nazionale.

Nato ad Avellino nel 1939, un altro docente universitario va ad impreziosire la compagine di super esperti che lo affiancheranno in caso di vittoria.

«Con Dal Piaz completo la mia squadra di governo, composta da professori universitari ed esperti di chiara fama che mi accompagneranno nei cinque anni di governo della città – afferma Luca Cipriano – Dopo Fondi europei, Cultura, Sicurezza negli edifici scolastici, Ambiente e Servizi sanitari con questa ultima tessera completiamo il mosaico che rappresenta la nostra proposta per Avellino. Si tratta dell’ennesimo profilo che ha creduto nella mia persona ma soprattutto nel nostro progetto per rilanciare il capoluogo irpino. Sono molto orgoglioso di averlo al mio fianco, conosco le sue capacità ed il lavoro che ha svolto in Irpinia per lo sviluppo del territorio. So che questa città ha bisogno di un disegno che tenga conto di tutte le sue peculiarità sul piano urbanistico e non potevo che scegliere un nome che potesse garantire massima serietà e massima competenza. Dal Piaz ha una grande esperienza anche oltre i confini nazionali, ma la cosa più importante è che conosce bene la nostra terra. Grazie a lui, cambieremo il volto di Avellino, un capoluogo che ha bisogno di nuovo slancio e di una nuova capacità di integrazione anche con i comuni limitrofi».

CHI E’ ALESSANDRO DAL PIAZ Salute, paesaggio e benessere sono i tre elementi cardine sui quali si basa la visione di città dell’architetto Alessandro Dal Piaz. Tra i massimi esperti di urbanistica, fonda il suo pensiero sulla sostenibilità come valore etico per la valutazione degli effetti della trasformazione di un territorio. Avellinese doc. Va ad aggiungersi alla squadra di professionisti già presentati ieri dal candidato sindaco Luca Cipriano.

Dal Piaz è legato al capoluogo irpino, oltre che per le sue radici, anche per aver coordinato il progetto, in capo al Dipartimento di Urbanistica della Federico II, per la rielaborazione del Piano territoriale ASI.

Nato ad Avellino nel 1939, ha frequentato il Liceo Classico “Pietro Colletta” insieme al compianto Peppino Pisano, direttore de «Il Mattino». Si è laureato in Architettura alla Federico II di Napoli, dove è stato anche professore ordinario di Progettazione urbanistica, direttore del corso di perfezionamento in “Urbanistica e sviluppo sostenibile” e del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Ambiente” nonché presidente del Corso di laurea magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale. Dal 2012 fa parte del Comitato Scientifico del Parco Regionale dei Campi Flegrei.

È stato docente all’Università di Aachen e Madrid, alla Bartlet School of Architecture and Planning di Londra e all’Istituto di studi metropolitani di Barcellona.

Fra gli incarichi professionali di pianificazione di area vasta Alessandro Dal Piaz ha partecipato, tra gli altri, alla redazione del piano di sviluppo turistico del comprensorio vesuviano-sorrentino-amalfitano e delle isole del Golfo, allo studio per la localizzazione del nuovo porto di Salerno, alla rielaborazione del Piano territoriale paesistico del Cilento costiero e al programma Quadro dei Porti Turistici della Provincia di Napoli.

Componente del Comitato Scientifico di consulenza per il Piano territoriale regionale della Campania e coordinatore del Comitato tecnico per la pianificazione e l’urbanistica dell’Amministrazione provinciale di Salerno. Portano la sua firma la progettazione dei PUC di Anacapri, Mercato S. Severino, Ottaviano, Pisciotta e dei comuni irpini di Capriglia Irpina, Calitri e Sant’Angelo dei Lombardi.