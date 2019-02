Avellino Calcio Cinelli: “Vittoria che ci dà slancio. Bucaro ha sofferto più di me” 24 febbraio 2019

L’Avellino riesce ad avere la meglio del Monterosi ma al triplice fischio deve incassare il sussulto del Lanusei, mai domo in vetta alla classifica. Quanto basta per rendere un po’ meno dolce il successo biancoverde.

Daniele Cinelli però non molla la presa. “Siamo abituati a soffrire – ha commentato il vice di Giovanni Bucaro a caldo – il campionato è ancora lungo e i giochi si decideranno verso la fine della stagione. A prescindere da tutto, questa vittoria ci dà senz’altro slancio”.

“E’ stato un primo tempo di ottimo livello da parte nostra in relazione alla categoria, alla squadra che avevamo di fronte e al gioco espresso – ha continuato Cinelli – il pareggio a fine tempo ha significato tanto. Abbiamo meritato di vincere. Tutti hanno dato un grosso contributo. Alfageme ha giocato esterno per il problema legato agli under. Naturalmente lui preferisce giocare centralmente perché è un attaccante”.

E’ stato lui a guidare i lupi in sostituzione di Bucaro. “Un’emozione indescrivibile – ha confessato Cinelli – Bucaro ha sofferto più di me, abbiamo comunicato durante la gara per decidere il da farsi. A fine partita è stato molto contento di come sono andate le cose”.