Avellino Calcio Cinelli: “Avellino, più intensità. Il modulo non cambia. Abibi? Inspiegabile” 24 settembre 2019

di Claudio De Vito. Alla vigilia di Avellino-Virtus Francavilla in programma domani alle 18.30 al Partenio-Lombardi, l’allenatore in seconda biancoverde Daniele Cinelli ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo subito la fortuna di giocare in modo da archiviare la partita di domenica. A parte Karic e Palmisano sono tutti a disposizione. Ieri abbiamo avuto un problema con Rossetti ma il dottore Esposito ci ha rassicurato sulla sua presenza. Stiamo valutando di schierare Tonti. I portieri sono entrambi bravi. Sia chiaro: non esistono promozioni o bocciature”.

“Tutti e tre gli attaccanti stanno bene – ha aggiunto Cinelli – il modulo? Vorrei ricordare che domenica per una parte di gara abbiamo giocato con quattro punte. Abbiamo dimostrato che il modulo lascia il tempo che trova. Conta ciò che si fa in campo, anche con il 5-4-1 abbiamo tre attaccanti. Domani non ci discosteremo molto da quanto visto finora. Sarà importante come sempre l’interpretazione e metterci più intensità”.

Si va dunque verso la conferma del 5-4-1: “Morero, Parisi e Rossetti stanno bene. Possono giocare tutti, ma qualcuno può anche riposare. Zullo per Morero? Può starci anche perché domani affrontiamo una squadra forte, servirà pertanto essere al meglio delle nostre possibilità. Rossetti ha l’età giusta quindi non ha bisogno di un allenamento in più. L’alternativa a lui a sinistra è Alfageme, ma possono giocare anche tutti e due”.

Uno sguardo a due giorni fa: “L’arbitraggio di domenica non è stato all’altezza della situazione. Il rigore era sacrosanto e in più la gestione dei cartellini non mi è piaciuta. Abibi? Non c’è una spiegazione a ciò che ha fatto. Il ragazzo è molto dispiaciuto, ma ci può stare. Non dimentichiamo che in precedenza era stato autore di grandi parate. Con gli errori si migliora e si cresce”.