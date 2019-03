Avellino Calcio Cinelli: “Avellino, che impatto sul match”. Ma il Lanusei non muore mai 3 marzo 2019

L’Avellino fa il suo dovere schiantando 4-0 il Castiadas, ma deve mandare già un altro boccone amaro. Il Lanusei infatti rimonta il Sassari Latte Dolce in trasferta e mantiene il margine di sette punti sui biancoverdi e sul Trastevere. La classifica ora dice: Lanusei 66, Trastevere 59, Avellino 59, Sassari Latte Dolce 57, Monterosi 55.

Nulla da fare. Come accaduto una settimana, la gioia per il proprio risultato viene smorzata dalla delusione per quello della capolista. A Daniele Cinelli non resta pertanto che consolarsi con il 4-0 e la prestazione convincente di un Avellino spietato sin dal suo ingresso in campo.

“Abbiamo avuto un grandissimo impatto – ha commentato il tecnico biancoverde che ha vinto due volte su due in sostituzione dello squalificato Bucaro – abbiamo giocato benissimo per 20-25 minuti, poi abbiamo sbagliato qualcosa perché non siamo bravi a gestiti. Nella ripresa abbiamo ripreso la partita in mano e l’abbiamo chiusa definitivamente”.

“Siamo sulla buona strada – ha aggiunto Cinelli – la squadra si muove sempre meglio, siamo contenti di tutto ciò e dell’empatia che c’è con i tifosi. Ora sfruttiamo la sosta per lavorare ancora di più in vista dello sprint finale”.

“Abbiamo sempre giocato da squadra, non soltanto oggi” è stato il commento di Alessandro De Vena che ha festeggiato il sigillo personale numero 17. “I nostri tifosi sono eccezionali – ha continuato l’attaccante ex Casertana – dobbiamo vincere tutte le partite, daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo”.