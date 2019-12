Avellino Cimarosa cori festival: al Conservatorio c’è il Coro Incanto 13 dicembre 2019

Terzo appuntamento con il Cimarosa Cori Festival, la rassegna organizzata dal Conservatorio di Avellino, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro.

Domani sera, sabato 14 dicembre (ore 18:30), sarà di scena il Coro Voci Bianche del II Circolo

Didattico di Avellino. Sessanta i piccoli cantori che calcheranno la scena dell’Auditorium «Vitale»

di piazza Castello e che, guidati dal Maestro Dario De Giudice, si esibiranno in un concerto

natalizio cantando da”Tu scendi dalle stelle” a “Joy to the world”, passando per “Bianco Natale” e

“Adeste fideles”.

Luca Cipriano, presidente dell’Università della Musica di Avellino, e ideatore del Cimarosa Cori

Festival, ha voluto fortemente la presenza del Coro Voci Bianche InCanto, nato nel 2015, grazie

alla Dirigente Scolastica Mary Morrison, quale fulcro di un progetto educativo di Istituto rivolto

agli allievi delle scuole primarie di età compresa tra i 6 e 10 anni e ha una propria attività

concertistica e di partecipazione a concorsi internazionali.

Il Coro ha al suo attivo un prestigioso primo premio assoluto per migliore esecuzione al Concorso

Regionale in Cerreto Sannita e l’incisione di un CD realizzato al fine di raccogliere contributi

volontari da devolvere per scopi umanitari. Inoltre ha partecipato all’evento internazionale “Europa

in Canto”, promosso dal teatro San Carlo di Napoli, con la messa in scena di Turandot di Puccini,

interpretando coralmente brani accompagnati da cantanti professionisti e quest’anno si esibirà

sempre presso il teatro San Carlo di Napoli con l’opera lirica “Elisi d’amore” di Donizetti.

«Il Cimarosa Cori Festival alla sua prima edizione sta riscontrando i favori del pubblico e della

critica. Domani sera sarà la volta del Coro InCanto, per noi motivo di vanto, perché evidenzia

l’azione educativa e didattica avviata dalla Dirigente Morrison va nella stessa direzione di quel

solco tracciato dal Conservatorio “Cimarosa: la promozione e la diffusione del linguaggio e della

cultura musicale tra gli scolari, le famiglie e il territorio», dichiarano il presidente Luca

Cipriano e il direttore Carmelo Columbro.