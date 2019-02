Attualità Cicchella s’infortuna, salta il one man show al Gesualdo 22 febbraio 2019

Salta lo spettacolo in programma per questo fine settimana al “Teatro Carlo Gesualdo di Avellino”, dove era in programma “Millevoci Tonight Show”. Il suo protagonista, infatti, Francesco Cicchella, ha subito un infortunio che non gli permetterà di esibirsi per diversi giorni. Del resto il tipo di performance, il one man show del comico e cantante napoletano, presuppone una perfetta forma fisica.

Lo spettacolo, comunque, è stato già nuovamente calendarizzato in base alla programmazione del Massimo cittadino e gli impegni dell’artista partenopeo. Il pubblico del “Gesualdo”, infatti, potrà ammirare Cicchella sabato 13 e domenica 14 aprile.

Per il prossimo weekend (sabato 2 e domenica 3 marzo), invece, resta confermato il “Misantropo”, di Moliére, con Giulio Scarpati e Valeria Solarino, per la regia di Nora Venturini. Traduzioni curate da Cesare Garboli. Da un capolavoro eterno, la rappresentazione scenica della storia di un uomo e della donna che ama. Di un incontro cercato e di quanto l’aspetto privato sia predominante in un equilibrio tra commedia e tragedia, tra chi vuole fare chiarezza e chi invece la sfugge. Tra un uomo che si ostina ad amare la donna sbagliata, che è il suo opposto in tutto, e la donna che dichiara di preferirlo agli altri pretendenti. Tra Alceste e Celimene, una coppia assolutamente contemporanea.