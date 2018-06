Ciampi: “Svolta vicina: il 24 giugno liberiamo Avellino”

“Il 24 giugno liberiamo Avellino”. Titola così l’intervento di Vincenzo Ciampi “Il Blog delle stelle”, il blog nazionale del Movimento Cinque Stelle, che pubblica la lettera-appello del candidato sindaco di Avellino a poco più di una settimana dal ballottaggio del 24 giugno.

“I dati parlano chiaro, il Movimento 5 Stelle ad Avellino ha più che quadruplicato i voti di lista e più che triplicato i voti al sindaco rispetto alle elezioni al Comune di 5 anni fa. Siamo ora ad uno storico ballottaggio, nonostante per abbatterci abbiano messo insieme decine di liste”, scrive Ciampi che prosegue: “Ma questa volta i cittadini avellinesi hanno voluto dare una possibilità al cambiamento. Oltre il 60% degli avellinesi ha già scelto di non votare per la vecchia politica. Per questo siamo fiduciosi e convinti che superato il fardello del voto all’amico o al parente di turno, possiamo finalmente puntare sul nuovo, sulle competenze e sull’onestà”.

“Avellino ne ha un disperato bisogno. Per troppo tempo abbiamo vissuto sotto la cappa del clientelismo. Per troppo tempo le partecipate pubbliche sono state usate dai partiti come affare privato. Pochi giorni fa abbiamo avuto il primo governo a guida Movimento 5 Stelle della storia della Repubblica, la Terza Repubblica, Repubblica dei cittadini”.

“Il 24 giugno è il momento di realizzare lo stesso obiettivo ad Avellino e possiamo farlo soltanto tutti insieme. Solo così il 24 giugno sarà il giorno della libertà”. Intanto il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle prosegue a ritmo intenso la campagna elettorale. Il programma è ricco di impegni soprattutto nei quartieri della città. Oggi Ciampi ha incontrato i cittadini di Valle, nel pomeriggio sarà a San Tommaso. Nei prossimi giorni si sposterà, supportato dai candidati al consiglio comunale, a rione Mazzini, Picarelli, rione Parco.