Politica Ciampi: “Avellino sarà città delle start up” 5 giugno 2018

“Avellino sarà la città delle startup e dei nuovi media, Avellino sarà la città del futuro. Non solo non faremo più andare via i nostri giovani, ma faremo di tutto per attirarne altri provenienti da altre province”. Vincenzo Ciampi, candidato sindaco di Avellino per il Movimento Cinque Stelle, anticipa alcuni temi della conferenza stampa in programma domani mattina, mercoledì 6 giugno, alle 11, a Villa di Marzo, in via Tagliamento.

Il titolo dell’iniziativa è: “Avellino StartUP. Esperienza e innovazione per la crescita economica del capoluogo irpino”. “Ho provveduto a prendere già i primi contatti con alcuni ministeri chiave del nuovo Governo – spiega Ciampi – per sottoporre alcune questioni che più ci stanno a cuore. Vogliamo far diventare il capoluogo irpino il cuore pulsante dell’economia digitale e delle nuove tecnologie. Avellino diventerà un laboratorio, l’ambiente ideale per supportare la nascita di nuove imprese. Infatti, tra i punti salienti del nostro programma, c’è la creazione di un incubatore di start up comunale”.

“Nella nostra lista – prosegue Ciampi – c’è il candidato Lorenzo Ridente che è co-fondatore di due start up, un giovane molto brillante, laureato in Economia e Direzione delle Imprese. Il suo esempio ed i suoi consigli, saranno da sprone per far sì che Avellino si trasformi nel luogo ideale per far nascere nuove aziende, facendo leva quindi su innovazione, formazione ed eco-sostenibilità”. Proprio Lorenzo Ridente sarà uno dei protagonisti della conferenza stampa di domani mattina. Con lui, oltre il candidato sindaco Ciampi, ci saranno anche altri due candidati, nonché imprenditori, ovvero Filippo Fasulo e Maura Sarno. In più, a fare gli onori di casa, il “padrone” di Villa Di Marzo, ovvero Ferrante Di Somma, imprenditore.