Ciampi incontra IrpiniAmbiente: “Ottimizzeremo servizio di raccolta rifiuti”

“Lavoreremo in perfetta sinergia con IrpiniAmbiente per rendere ancor più efficiente e corrispondente ai reali bisogni dei cittadini il servizio di raccolta dei rifiuti”. Il sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, questa mattina ha voluto recarsi personalmente presso gli uffici di via Cannaviello della Società, dove ha incontrato l’amministratore unico, l’avvocato Nicola Boccalone.

“Considerata la risaputa sensibilità del Movimento Cinque Stelle sul tema rifiuti e raccolta differenziata, ho ritenuto doveroso recarmi presso la struttura – sottolinea Ciampi – per un incontro conoscitivo e per comprendere meglio lo stato dell’arte del servizio di raccolta e smaltimento. Un incontro proficuo, il primo di una lunga serie”.

L’avvocato Boccalone ha presentato al sindaco tutto il personale che opera presso gli uffici. Subito dopo il primo cittadino ha voluto effettuare un’altra visita. Ha preso, visione, infatti, del cantiere di Piazza Kennedy-via Circumvallazione, dove si è intrattenuto per diverso tempo in un colloquio con i tecnici del Comune di Avellino.

“Farò tutto il possibile – afferma Ciampi – per essere sempre molto vicino ai tecnici e ai lavoratori che realizzano o realizzeranno opere pubbliche per la città. Non sono particolarmente amante della scrivania, per questo motivo cercherò di essere attivo più sul territorio, a stretto contatto con i cittadini e con chi lavora per Avellino”.

All’attività sul “campo”, Ciampi sta abbinando lo studio delle proposte che sono giunte in questi giorni via e-mail, comprese quelle di Cipriano e Morano. “Ringrazio tutti coloro che hanno risposto al mio invito. Un ringraziamento particolare, però, lo voglio fare ai cittadini. La mia posta elettronica, infatti, è stata letteralmente inondata di idee, proposte e suggerimenti da parte della gente. Invito tutti a proseguire in questo tipo di attività. Voglio tenere costantemente attivato il filo diretto con la città, perciò invito di nuovo a scrivermi a questo indirizzo: vincenzociampisindaco@gmail. com”.