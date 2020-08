Politica Ciampi: “Ecco il patto per la sicurezza e la legalità contro le infiltrazioni malavitose” 26 Agosto 2020

Ciampi, “ecco il patto per la sicurezza e la legalità contro le infiltrazioni malavitose che propongo ai candidati alle regionali”. Così su facebook l’ex sindaco di Avellino che oggi, per il MoVimento 5 Stelle, corre alle Regionali.

“Si tratta di una proposta politica che non ha nessun colore politico, non è né di destra né di sinistra, rivolta a tutti i candidati in una difficile fase per la provincia, dopo gli episodi violenti in pieno centro mentre è in svolgimento un’importante inchiesta dell’Antimafia”.

Io sottoscritto……….. candidato nel collegio di Avellino per le elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 2020, mi impegno:

a vigilare affinché non vi siano infiltrazione malavitosa di alcun tipo nella delicata fase elettorale;

a denunciare ogni tentativo di pressione indebita di cui verrò a conoscenza e che riguarda i candidati alle prossime elezioni amministrative e regionali;

ribadisco il mio impegno massimo a sostegno dell’azione delle forze dell’ordine e della magistratura in prima linea per combattere i fenomeni criminali. Impegno che resta confermato in caso di mie elezione.

Avellino, lì………….. In fede…………….

“Nei prossimi giorni metterò a disposizione dei candidati il testo per la sottoscrizione, nei modi previsti dalle norme sulla campagna elettorale e nel rispetto delle precauzioni anticovid”.