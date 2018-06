VIDEO/ Metropolitana leggera: il comune paga l’assicurazione ai bus che non funzionano

In questa puntata di “Ci vuole Costanza” il nostro inviato vi mostra i bus elettrici parcheggiati in un deposito dell’Air a Torrette e vi svela tutti i milioni sprecati per la metro leggera, mai inaugurata.

L’amministrazione, infatti, spende annualmente quindicimila euro per pagare l’assicurazione ai bus elettrici che da anni sono fermi in garage, completamente inutilizzati.

Un funzionario dell’Air ci ha rivelato in esclusiva che quei mezzi addirittura sono diventati obsoleti. E non si sa bene quando dovrebbero andare in funzione.

“Non si sa – ha dichiarato il funzionario – devono finire di completare la linea, i pali. Il comune paga l’assicurazione su tutti, ma dovevano essere già in funzione”.

Guarda l’intervista integrale