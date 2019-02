Provincia “Ci Credo”, a Grottaminarda il convegno di Rotaract Avellino est 10 febbraio 2019

„“Ci Credo” è questo il titolo del convegno tenutosi ieri pomeriggio a Grottaminarda a cura del Rotaract Avellino Est.

Il progetto è stato fortemente voluto dal Presidente Roberto Taurasi e dal socio Antonio Bruno, ed è nato dall’idea di mettere in connessione i ragazzi con il mondo del lavoro ed in particolare con il mondo dell’imprenditoria. Non è facile, soprattutto al sud Italia, avere il coraggio di restare e mettersi in gioco, ed è proprio per questo che è stato creato un appuntamento per mettere in connessione giovani talenti con persone che sono riuscite a realizzarsi in ambito imprenditoriale.

I giovani imprenditori ospiti di questo primo appuntamento sono stati Stefano Scauzillo dell’azienda Essequadro, self Made man, imprenditore di prima generazione, e Fabrizio Basso, erede della Basso Fedele e Figli, una delle grandi realtà imprenditoriali Irpine. Esempi concreti per accedere la speranza e fornire la giusta carica motivazionale per scommettere ancora sul futuro dell’Irpinia.