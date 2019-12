Provincia It’s Christmas: al via l’8 dicembre gli appuntamenti natalizi a Lapio 4 dicembre 2019

A partire dalle ore 18, il piccolo borgo irpino, patria del Fiano di Avellino Docg, celebre per la presenza di eccellenze nel settore agroalimentare, come il vino, l’olio e il miele, ma anche per la ricchezza di simboli di arte e storia come i presepi storici, le opere d’arte affisse nello storico palazzo Filangieri e le numerose chiesette, saluterà il periodo delle festività con uno spettacolo di luci e musiche proprio al Palazzo Filangieri a cura del maestro – scenografo Maurizio Iannino, con illuminazioni artistiche nel Borgo e l’accensione dell’albero di Natale in piazza Sant’Antonio. In programma, poi, con un concerto di musica Natalizia e canti lirici a cura del “Pergolesi String Quartet”, con il soprano Filomena Musco, nella Chiesa della Madonna del Loreto.

Gli altri appuntamenti di dicembre sono il giorno 15 con Il treno di Natale, le illuminazioni artistiche al Ponte Principe e l’evento Fireworks Train Express, il 22 con Christmas Carol, il 27 con il Laboratorio di cucina Natalizia.